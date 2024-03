Tardelli, la dichiarazione: «Fc Internazionale? L’eliminazione ci ha stupefatti, giocava VS i materassai» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex calciatore Marco Tardelli ha commentato l’eliminazione dell’Internazionale FC in Champions League per mano dell’Atletico Madrid

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha commentato la sconfitta dell’Internazionale FC contro l’Atletico Madrid.

LE PAROLE – «Anche il fiore all’occhiello del nostro campionato purtroppo ha fallito: l’Internazionale FC è crollata con l’Atletico Madrid. Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i ‘materassai’ era stata l’Internazionale FC dei sogni. Ma questo è il calcio. Basta un attimo, qualche occasione mancata malamente, che tutto va a rotoli. Tutto questo non toglie niente al valore della squadra e alla grande stagione dei giocatori e di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, in panchina, ma ci lascia con l’amaro in bocca»

