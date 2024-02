Tardelli, guai per l’ex Signora Juve? Imputato per abusivismo edilizio

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, è stato imputato per abusivismo edilizio

Marco Tardelli, secondo quanto riportato dall’Ansa è stato imputato per abusivismo edilizio dalla Procura di Marsala. La motivazione è rappresentata da quelle che sarebbero opere non autorizzate e realizzate nella villa di proprietà a Pantelleria dell’ex centrocampista della Juve e della Nazionale. Le dichiarazioni dell’avvocato Enrico Tignini.

LE PAROLE – «Ci difenderemo dalle accuse ritenendo di poter chiarire dinanzi al giudice tutti i fatti contestati».

