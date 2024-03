Tapiro d’Oro Il #Dirigente Ibrahimovic, lo svedese scherza, la dichiarazione ufficiale: «Sono io il proprietario del #Milan AC» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

16:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Tapiro d’Oro Ibrahimovic, lo svedese scherza: «Sono io il proprietario del Diavolo Rossonero». Le sue parole a Valerio Staffelli

Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro d’oro al dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic dopo la recente bufera che ha coinvolto il #club. Queste le parole dello svedese.

“Il proprietario del Diavolo Rossonero sono io”.

Tapiro d’oro al neo dirigente Zlatan Ibrahimovic, stasera a Striscia

Leggi la news: https://t.co/VaSAMMqhoG#Striscialanotizia @VStaffelli @Ibra_official pic.twitter.com/Yti8KeyJOJ — Striscia la notizia (@Striscia) March 15, 2024

IBRAHIMOVIC – «Sono io il proprietario del Diavolo Rossonero, ma questo è un segreto. C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Diavolo Rossonero è RedBird. La squadra? I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. Devono farlo, altrimenti…»

