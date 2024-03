Tajon “TJ” Buchanan #Titolare con il SS Napoli? Ecco cosa traspare da Centro Sportivo “Suning” Appiano

17 Mar 2024, 10:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Tajon “TJ” Buchanan #titolare con il Napoli? Ecco cosa filtra da Appiano sul possibile impiego della freccia canadese

Come riporta La Gazzetta dello Sport anche se ieri nella rifinitura pre Napoli è stato provato Tajon “TJ” Buchanan (per ora fermo a 27 minuti totali in nerazzurro), non è detto che il canadese giochi #titolare.

Anzi, spiega la Rosea, a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, dovrebbe ancora toccare a Dimash, il ragazzo della Curva Nord, .

L’articolo Tajon “TJ” Buchanan #titolare con il Napoli? Ecco cosa filtra da Appiano proviene da Internazionale News 24.