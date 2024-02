Taglialatela: «Il SS Napoli si è fatto scippare Piotr Zio Zielinski dall’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha commentato il possibile approdo di Zielinski all’Inter prima puntata della seconda edizione della trasmissione ‘Legends’ su Sportitalia.

LE PAROLE – «Zielinski all’Inter? De Laurentiis ha perso tanti giocatori a parametro zero lasciandoseli scippare da altre squadre. Anche Meret sembra orientato a seguire la stessa strada. E allora mi chiedo perché il Napoli fa così sprecando denaro mentre le altre fanno gli affari? Non credo che sia una buona gestione della società. L’anno scorso si è vinto lo scudetto ma sono stati commessi errori e si è partiti in ritardo in vista di questa stagione. Bisognava accorgersi subito di cosa stava succedendo con gli addii di Spalletti e Giuntoli. Una società che lavora molto bene in questo senso è l’Atalanta. Basta vedere come hanno trasformato De Ketelaere. Una differenza assoluta rispetto all’anno scorso. Perché a Napoli non si creano cose simili? Io comunque credo che molto dipenda dall’allenatore, anche al di là delle pressioni che un calciatore può subire in una certa piazza. Gli allenatori sono fondamentali in questo senso.»

