Tagli alla ricerca di Trump minacciano gli studi sulla cannabis

L’amministrazione Trump ha annunciato tagli ai finanziamenti federali per la ricerca, mettendo a rischio 565 studi sulla cannabis finanziati dal National Institutes of Health (NIH). Questa decisione potrebbe avere gravi conseguenze sia per la comunità scientifica che per l’industria della marijuana, che vale 32 miliardi di dollari.

Le conseguenze dei tagli

Il NIH ridurrà i costi indiretti delle sovvenzioni al 15%, mettendo a rischio la sopravvivenza di molti laboratori.

Senza finanziamenti adeguati, le ricerche sui benefici e sui rischi della cannabis potrebbero fermarsi.

Le università hanno intentato causa contro il NIH, ma la situazione resta incerta.

La ricerca sulla cannabis è essenziale per contrastare le accuse sui danni della marijuana e rispondere alle domande dei legislatori sulla legalizzazione.

Timori nella comunità scientifica

Scienziati come Angela Bryan (Università del Colorado) e Ziva Cooper (UCLA) esprimono forte preoccupazione per il futuro dei loro studi. Molti laboratori rischiano di chiudere e i ricercatori temono di perdere il lavoro.

Un blocco che contraddice i segnali precedenti

Nonostante la campagna di Trump avesse mostrato aperture verso la marijuana, il blocco delle nuove sovvenzioni frena il settore proprio quando l’Accademia Nazionale delle Scienze aveva chiesto un ampliamento della ricerca.

Senza studi affidabili, il settore della cannabis potrebbe perdere credibilità e slancio, mettendo in discussione riforme chiave come la riclassificazione federale della marijuana e la legalizzazione a livello statale.

