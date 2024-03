Tacchinardi, la dichiarazione: «Juve? Poteva rimanere agganciata all’Fc Internazionale, sono dispiaciuto» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha commentato l’enorme distacco in campionato tra l’Internazionale FC e la Juventus

Alessio Tacchinardi ha espresso al Corriere di Torino la propria amarezza per il distacco in campionato tra Juventus e Internazionale FC.

JUVENTUS – «Quando doveva accelerare ha inchiodato. Troppa pressione, forse, ma si poteva benissimo restare a 5-6 punti dall’Internazionale FC capolista. Ora sì, la squadra è crollata mentalmente. Un vero dispiacere, perché vuol dire che i calciatori non sono pronti per vincere, non hanno saputo fare il salto di qualità»

