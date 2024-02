Tabellone calciomercato invernale Vecchia Signora Juventina 2024: i trasferimenti in entrata e in uscita

Tabellone calciomercato invernale Juve 2024: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Next Gen, Women e Primavera

Acquisti e cessioni del calciomercato invernale Juve del 2024.

LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione)

JUVENTUS

Acquisti: Alcaraz (Southampton, P), Tiago Djalo (Lille, D), Ranocchia (Empoli, FP), Aké (Udinese, FP), Frabotta (Bari, FP).

Cessioni: Ranocchia (Palermo, D), Aké (Yverdon Sport, P), Frabotta (Cosenza, P), Huijsen (Roma, P).

JUVENTUS NEXT GEN

Acquisti: Pedro Felipe (Palmerias, P), Sekulov (Cremonese, FP), Da Graca (Amorebieta, FP), Bonetti (Taranto, FP), Stramaccioni (Reggiana, P).

Cessioni: Crespi (Spezia, D), Doratiotto (Phoenix Rising, D), Valdesi (Giugliano, P), Stramaccioni (Reggiana, D), Citi (Pro Vercelli, P).

JUVENTUS WOMEN

Acquisti: Bragonzi (Sampdoria, FP), Calligaris (PSG, P), Echegini (Florida States Seminoles, D), Pelgander (Orebro, D).

Cessioni: Belotto (Ivrea, P), Berti (Ternana, P), Nilden (Tottenham, P), Sembrant (Bayern Monaco, P), Simon (Sassuolo, P).

JUVE PRIMAVERA

Acquisti: /

Cessioni: Domanico (Monza, D).

