Szczesny via dalla Signora Juve? Sì alla cessione in estate, ma solo in un caso

Szczesny via dalla Juve? Sì alla cessione dell’estremo difensore polacco in estate, ma solamente in un caso. I dettagli

C’è anche Wojciech Szczesny sulla lista dei possibili partenti di casa Juve. In estate il portiere polacco potrebbe anche decidere di cambiare maglia dopo la sua onorevole militanza bianconera, andando a trascorrere gli ultimi anni di carriera da un’altra parte.

Questo però solamente nel caso in cui arrivasse sul tavolo un’offerta interessante, tale da far risparmiare ai bianconeri i 6,5 milioni netti di ingaggio. Altrimenti non sarebbe da escludere un rinnovo con ingaggio spalmato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

