Szczesny Signora Juve, il portiere è pronto a dire ancora si: le ULTIME sul rinnovo

Szczesny Juve, il portiere è pronto a dire ancora si: le ULTIME sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025

Szczesny e la Juve sono pronti a continuare insieme anche oltre la scadenza del contratto fissata nel 2025.

Stando a quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere polacco è pronto a rinnovare e a spalmare il suo ingaggio per andare incontro alle esigenze economiche della società. Un vero e proprio gesto d’amore da parte di Szczesny che già quest’anno ha scelto di restare nonostante la Juve non giochi la Champions League.

