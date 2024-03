Szczesny porta la Polonia ad Euro 2024: il suo miracolo ai rigori col Galles è decisivo – NEWS

00:49, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Szczesny porta la Polonia ad Euro 2024: il suo miracolo ai rigori col Galles è decisivo. Il portiere della Juve è il protagonista – VIDEO E’ Szczesny a portare la Polonia ad Euro 2024. Il portiere della Juve è stato decisivo nella lotteria dei calci di rigori finale contro il Galles parando il tiro dal […]

