Szczesny miracoloso: l’intervento su Arnautovic è fantastico. Il portiere polacco salva ancora la Juve contro l’Inter

Szczesny dopo la parata provvidenziale su Barella al 68′ si è ripetuto al minuto 88′ su Arnautovic.

Il portiere polacco ha salvato ancora una volta la Juve contro l’Inter con un intervento fantastico, in uscita bassa, con cui ha respinto il tiro a botta sicura dell’attaccante austriaco. E’ Tek, senza ombra di dubbio, il migliore in campo tra i bianconeri.

