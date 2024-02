Szczesny infiamma in vista di Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: «Loro più forti di noi? No» #Intervista

Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha parlato in un’intervista dell’imminente match con l’Inter: ecco le parole

Wojciech Szczesny, ai microfoni di TNT Sports, ha parlato di Inter – Juve.

INTER JUVE – «Sicuramente è una partita molto molto importante per la classifica però mancano ancora 14-15 partite quindi non è la partita che decide lo scudetto. Detto questo, è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa».

SIETE ALLA PARI DELL’INTER – «L’Inter è forte, è molto forte, ma non mi sento di dire che abbiano qualcosa in più rispetto a noi. Sono una squadra molto matura perché facendo tanti gol riesce comunque a non subire tanto. È da tutto l’anno che stanno facendo molto molto bene, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto molto importante».

