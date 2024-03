22:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Szczesny in campo per Polonia Estonia: il portiere della Juve si gioca Euro 2024 nella semifinale dei playoff

C’è anche Szczesny nella formazione titolare della Polonia che stasera si gioca l’accesso ad Euro 2024 nella semifinale playoff contro l’Estonia.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il portiere della Juve è stato scelto dal Ct Probierz per difendere la porta della nazionale biancorossa in questa sfida decisiva a Varsavia. Manca “Arek” Milik che non è stato nemmeno convocato.

Pubblicità

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. Ct: Probierz.

The post Szczesny in campo per Polonia Estonia: il portiere della Juve si gioca Euro 2024 appeared first on Juventus News 24.