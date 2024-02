Szczesny divide i quotidiani: «Ha tenuto a galla la Signora Juve, ma doveva fare di più sul gol di Noslin»

Szczesny divide i giornali: «Ha tenuto a galla la Juve, ma doveva fare di più sul gol di Noslin». Le pagelle del portiere

La presatzione offerta da Szczesny in Verona Juve divide i giornali a causa del gol del momentaneo 2-1 segnato da Noslin. Queste le pagelle del portiere.

TUTTOSPORT 6 – Costantemente impegnato dalle incursioni dei veronesi che vanno con un’impressionante facilità al tiro. Si scalda i guanti con Lazovic, si esibisce in tutto su Duda, respinge a mani aperte la botta di Noslin, risolve in due tempi su Belahyane. Sul gol pazzesco di Folorunsho nulla può, ma ha qualche responsabilità sul raddoppio di Nosling con il pallone che gli passa tra le gambe.

GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Impossibile intercettare il tiro di Folorunsho, ma non esce bene dalla rete di Nosling. La botta è secca, però lui si fa trapassare dal pallone. Uno del suo livello doveva fare di più.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Cade con onore sul golazo di Folorunsho. Noslin ha colpito a tu per tu, forse poteva fare qualcosa di più. Vola su Lazovic sul 2-2. Ha tenuto a galla la Juve.

