Szczesny ancora decisivo, ma il futuro è tutto da scrivere. Cosa trapela ufficiosamente

15:01, 9 Apr 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Szczesny ancora decisivo, ma il futuro è da scrivere. Cosa trapela ufficiosamente sul portiere polacco in scadenza nel 2025 Szczesny ancora una volta decisivo per la Juventus. Nei prossimi mesi la dirigenza dovrà affrontare anche la questione futuro. Alle soglie dei 34 anni, il portiere polacco non avrebbe problemi a chiudere con l’ultimo anno di contratto […]

