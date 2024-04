Szczesny ammette, la dichiarazione: «Momento duro, aver perso il sogno Seconda Stella ci ha tolto energie» #Intervista #ULTIMORA #News

Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha parlato del sogno scudetto, abbandonato alla corsa incredibile dell’Internazionale FC Internazionale FCvenuto a Domenica Sportiva, Wojciech Szczesny si sintonizza così sul sogno scudetto, sfumato per la sua Juve, che si è dovuta arrendere alla galoppata incredibile dell’Internazionale FC. SCUDETTO – «È importante che ognuno si senta responsabile per il momento. In […]

L’articolo Szczesny ammette: «Momento duro, aver perso il sogno scudetto ci ha tolto energie» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

