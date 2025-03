Svizzera: i primi risultati degli studi pilota sulla regolamentazione della CS

Un’analisi preliminare rivela i primi effetti dei progetti sperimentali sulla regolamentazione della CS in Svizzera.

I risultati dei progetti pilota

L’Università di Losanna e la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale hanno pubblicato un’analisi sui sette studi pilota attivi in Svizzera, che coinvolgono circa il 3% dei consumatori di CS del Paese. Lo studio, condotto su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), esamina l’impatto dei diversi modelli di vendita e distribuzione sulla salute e sulle abitudini di consumo.

Al momento, circa 7000 adulti partecipano a questi progetti in città come Basilea, Berna, Zurigo e Losanna. Il campione analizzato ha un livello di istruzione superiore alla media nazionale e comprende per l’80% uomini con un’età media di circa 36 anni. Sebbene i dati siano ancora preliminari, emergono già alcune tendenze significative.

Le prime osservazioni

Uno degli aspetti più rilevanti è che i consumatori hanno generalmente mantenuto le loro abitudini di consumo. Tuttavia, quando si sono verificati cambiamenti, questi hanno mostrato una tendenza verso modalità di utilizzo considerate a minor rischio, come l’uso di sigarette elettroniche.

Un altro punto chiave riguarda la percezione sociale della CS. Le sperimentazioni effettuate attraverso farmacie o associazioni no-profit hanno favorito una riduzione della stigmatizzazione, mentre i club sociali hanno contribuito a creare una comunità di consumatori consapevoli.

Dal punto di vista della sicurezza, non sono stati riscontrati aumenti nei disturbi dell’ordine pubblico nelle aree coinvolte e non è stata rilevata la fuga di CS nel mercato illecito. Inoltre, le forze dell’ordine hanno espresso pareri favorevoli ai progetti, riconoscendo che questi permettono di concentrarsi su altre priorità.

Differenze tra progetti a scopo di lucro e non-profit

L’analisi ha evidenziato alcune differenze tra i progetti gestiti con finalità di profitto e quelli no-profit. Nei primi, si sono registrate tensioni tra le aziende finanziatrici e i team scientifici, con le prime che puntavano a un’ampia partecipazione, mentre gli studiosi erano più cauti nella selezione dei partecipanti per garantire qualità e sicurezza.

Anche l’approccio alla prevenzione è risultato differente: nei progetti no-profit, il personale era più attivo nel supportare i partecipanti con misure di riduzione del consumo, mentre nei progetti commerciali si dava maggiore enfasi alla responsabilità individuale. Inoltre, questi ultimi hanno fatto un uso più aggressivo dei social media per promuovere le sperimentazioni, rivolgendosi a un pubblico più giovane, mentre i progetti no-profit si sono concentrati sulla diffusione di informazioni neutre e scientifiche.

Impatto sulla politica e futuri sviluppi

Questi studi pilota non solo forniscono dati essenziali sulla regolamentazione della CS, ma rappresentano anche un banco di prova per eventuali riforme più ampie. La Svizzera sta valutando di diventare il primo Paese europeo a regolamentare completamente il mercato della CS per uso adulto, e i risultati delle sperimentazioni potrebbero influenzare le future decisioni politiche.

Considerando che il dibattito sulla CS è sempre acceso in Svizzera, queste evidenze potrebbero offrire una base solida per discussioni più informate a livello federale e per sviluppare un modello di regolamentazione che bilanci sicurezza, salute pubblica ed economia.

Conclusione

I primi dati sugli studi pilota mostrano risultati promettenti: riduzione dello stigma, maggiore sicurezza pubblica e un approccio più controllato al consumo. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, la Svizzera si sta affermando come un Paese all’avanguardia nella sperimentazione di nuove politiche sulla CS, offrendo un modello che potrebbe essere seguito da altre nazioni in futuro.

