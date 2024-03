22:01, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

#SuperLEGA, ripresi i dialoghi con le big di Premier League! I #particolari della situazione dopo la sentenza della Corte UE

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa britannica PA Media, i club di Premier League avrebbero avuto colloqui privati ​​con la società A22, promotrice della #SuperLEGA, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 21 dicembre scorso.

«Tutti stanno cercando di farsi un’idea di cosa potrebbe significare tale sentenza. È un obbligo professionale dei club sapere cosa questo cambiamento nella governance nelle competizione europee potrebbe significare per tutto il movimento», ha dichiarato l’amministratore delegato di A22 Bernd Reichart.

