SuperLEGA, quando può iniziare la nuova competizione? Spunta la prima data

19:03, 23 Mar 2024

#SuperLEGA, quando inizierà la nuova competizion europea? Spunta una prima data: parla così il numero uno del Barca Laporta

Joan Laporta, in un’intervista concessa al Mundo Deportivo, ha parlato della situazione della #SuperLEGA e del possibile inizio, che interesserebbe da vicino anche la Juve.

LE PAROLE – «Se avessimo iniziato questo concorso due anni fa, avremmo guadagnato molto denaro. Sarà una competizione affascinante e credo che inizierà nel 2025» ha dichiarato il numero uno blaugrana.

