Superlega, la Roma si oppone con decisione: il comunicato del club

Superlega, la Roma si oppone con decisione alla sentenza della Corte di Giustizia europea: il comunicato del club giallorosso

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega (progetto a cui aveva inizialmente dato l’ok anche il Milan), arriva la dura presa di posizione della Roma. Ecco il comunicato del club giallorosso in merito.

IL COMUNICATO – «In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA».

