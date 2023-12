Superlega, Jacobelli: «Real e Barcellona usciranno dalla UEFA perché…» #Intervista

Il giornalista Xavier Jacobelli commenta le scelte di Barcellona e Real Madrid per quanto riguarda la Superlega

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato degli sviluppi della Superlega (competizione dove l’Inter si è espressa negativamente) ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio

«Il nuovo progetto, che sarà interessante capire come andrà, nasce con l’intento di andare alla disperata ricerca di nuovi introiti che siano diversi da quelli televisivi. In Italia già Roma e Inter si sono messe contro, ma anche tanti altri club in Europa. Sarà interessante ora come Real e Barcellona vorranno giocare questo torneo, ma dovranno uscire dalla UEFA. Non possono tenere il piede in due staffe. Questa sentenza sancisce il diritto sacrosanto di farsi un torneo alternativo, ma se vuoi farlo devi uscire da questa organizzazione. Hanno presente questi signori quanto già si giochi ora? Quando si vorrà giocare? Di sicuro faranno irruzione sulla scena squadre di MLS e Arabia, ma non c’entra nulla con quanto visto finora. Le società che accetteranno? Dovranno rispondere ai propri tifosi»

