SuperLEGA costretta a cambiare nome? Cosa sta succedendo 

La #SuperLEGA potrebbe dover cambiare nome dopo che l’ufficio dell’Unione Europea ha respinto la richiesta di registrazione del marchio

Come rivelato da Calcio & Finanza, l‘Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha respinto la richiesta di registrazione del marchio “#SuperLEGA“, a seguito dell’opposizione della lega danese Superligaen. Questo potrebbe obbligare i promotori del nuovo format a cercare un nome diverso per la competizione, sebbene possano ancora fare ricorso contro questa decisione.

La controversia è iniziata nel 2021 quando i club fondatori della #SuperLEGA hanno registrato il marchio, ma la lega danese ha sostenuto che ciò avrebbe interferito con i loro diritti di marchio precedentemente registrati nell’UE.

