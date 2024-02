SuperLeague pronta a fare causa alla UEFA: la CIFRA richiesta per i danni causati

Superlega pronta a fare causa alla UEFA: la CIFRA richiesta per i danni causati. Ecco cosa sta succedendo

Come rivelato da Calcio & Finanza, la Superlega potrebbe presto fare causa all’Uefa per chiedere i danni causati dalle azioni intentate dal massimo organismo del calcio europeo.

Pubblicità

A22 potrebbe chiedere una cifra pari a 3,6 miliardi di euro e sarebbe stata calcolata da alcuni esperti che hanno evidenziato un rallentamento di tre o quattro anni per l’inizio del nuovo format. Sul tema Superlega il Milan non si è mai esposto ufficialmente.

Pubblicità

The post Superlega pronta a fare causa alla UEFA: la CIFRA richiesta per i danni causati appeared first on Milan News 24.