Supercoppa, «Rapuano horror»: la moviola di Napoli-Fc Internazionale

Supercoppa, «Rapuano horror»: la moviola di Napoli-Inter del Corriere dello Sport, da Calhanoglu a Simeone

Rapuano horror secondo la moviola del Corriere dello Sport. L’analisi degli episodi di Napoli–Inter.

ROSSO SIMEONE – «Sbagliato il doppio giallo a Simeone. E se ci può stare il secondo (chiamato da Di Bello, anche il timing in ritardo è un segnale) per un pestone (neanche pieno) a Acerbi, il primo è follia: Çalhanoglu è appena uscito dalla propria area, ha la difesa del Napoli schierata davanti, non è né Spa, né imprudente».

GRAZIATO CALHANOGLU– «Per tutti: intransigente con Simeone, perdona due falli su tre di Çalhanoglu. Vista col metro della ripresa entrambi da ammonizione. Graziato».

