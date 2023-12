Supercoppa Italiana, date e calendario: il programma dell’Fc Internazionale

A gennaio l’Inter volerà in Arabia per la Supercoppa Italiana: il calendario e le gare da recuperare per i nerazzurri

Il Corriere dello sport ha fatto il punto sull‘Inter, chiamata a scendere in campo in Arabia il prossimo gennaio per la Supercoppa Italiana:

«La final four si disputerà dal 18 al 22 gennaio, a Riyad anziché a Gedda. Il nuovo accordo è stato trovato nell’ultimo sopralluogo della delegazione italiana (rientrata ieri pomeriggio). Guidata dall’head of competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, e composta dal personale che per la struttura di via Rosellini si occupa della produzione televisiva, della logistica e del marketing.

Con loro, hanno viaggiato due rappresentanti per ciascuno dei quattro club coinvolti. La prima semifinale tra Napoli (campione d’Italia) e Fiorentina (finalista di coppa) sarà giovedì 18 gennaio. L’altra, tra Inter (campione di coppa) e Lazio (vicecampione d’Italia), venerdì 19. Il torneo comincerà e finirà nella capitale.

Il consiglio di Lega ieri ha approvato le date, che saranno annunciate lunedì dopo l’assemblea o direttamente il 20 dicembre, quando saranno stilati anticipi e posticipi del campionato per il primo mese del 2024. Di sicuro saranno rinviate Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli, Bologna-Fiorentina e Inter-Atalanta della 21ª giornata. i recuperi sono previsti nella finestra in cui le tre di Champions non giocheranno l’andata degli ottavi (saranno impegnate in coppa o il 13/14 febbraio o il 20/21)».

