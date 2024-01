Supercoppa, flop dei biglietti venduti: il punto

Non è decollata la vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana, ecco il punto in vista delle gare dell’Inter

Come già si può percepire dalle prime immagini della partita tra Fiorentina e Napoli, non è stato raggiunto il tutto esaurito per la gara di Supercoppa. Ecco un piccolo estratto de La Gazzetta dello Sport, sulla situazione in (leggero) miglioramento per la partita dell’Inter di domani. Stadio, sempre Al-Awwal Park Stadium, ovviamente in Arabia Saudita.

IL COMMENTO – «Teatro delle tre partite, che inizieranno alla stessa ora (ore 22 locali, le 20 in Italia), sarà l’Al-Awwal Park Stadium, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente secondo nel campionato arabo, alle spalle dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. L’impianto, inaugurato nel 2015, può ospitare 25.000 spettatori, ma non sarà pieno. Attesi più spettatori per l’esordio dell’Inter e per la finale di lunedì».

