Supercoppa, CAMBIANO le date. Il nuovo calendario dell’Fc Internazionale

La Supercoppa Italiana, in programma a gennaio in Arabia Saudita, cambia ancora le date. La collocazione definitiva sembrava essere quella fra domenica 21 e giovedì 25 gennaio, ma oggi potrebbe essere ratificata – in Consiglio di Lega – una nuova modifica: si giocherà fra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio.

All’evento parteciperanno per la prima volta quattro squadre, ovvero Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. La prima semifinale sarebbe quella tra partenopei e viola, in programma giovedì 18, mentre nerazzurri e biancocelesti si sfiderebbero venerdì 19. La finale è in programma lunedì 22. Ma come rivoluzionerà la Serie A e il calendario dell’Inter?

L’evento avrà impatto, nello specifico, sulla 21a giornata di Serie A, quella che vedrà la squadra di Simone Inzaghi vedersela con l’Atalanta a San Siro.

Se con le date precedenti Inter-Atalanta (originariamente prevista per domenica 21 gennaio) era destinata ad essere anticipata come turno infrasettimanale, questo non sarà più possibile visto che la Supercoppa prenderà il via già di giovedì. Ciò significa che la sfida contro Gasperini verrà rinviata, con il recupero previsto tra febbraio e marzo, proprio il periodo in cui ricomincerà anche la Champions League con il doppio ottavo di finale.

L’opinione di Passione Inter

Non si tratta di una buona notizia per l’Inter. I nerazzurri, già impegnati su tre fronti, avranno da fronteggiare anche il viaggio in Arabia Saudita, dove si augurano di rimanere per una settimana circa fra preparazione e partite (significherebbe arrivare in finale).

Tuttavia, la Supercoppa si incastra in un periodo molto caldo e a cavallo fra due partite impegnative di Serie A: Inter-Atalanta e Fiorentina-Inter. Con le date precedenti, i nerazzurri si sarebbero limitati ad anticipare la gara con gli orobici (al mercoledì) e a posticipare quella con i viola (al lunedì o al martedì). Adesso, invece, saranno costretti a rinviare il difficile incrocio con Gasperini proprio nei mesi – altrettanto impegnativi, se non di più – di febbraio o marzo. Significherebbe ritornare a quell’asterisco che evoca brutti ricordi dalle parti di Appiano Gentile, pensando al percorso di due campionati fa. Un nuovo ostacolo da aggirare, un nuovo tabù da sfatare.