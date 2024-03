SuperAcerbi razzismo, la teoria di Balotelli, le parole, ecco l’approfondimento: «Hanno voluto proteggerlo» #NEWS #Intervista

31 Mar 2024, 15:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“SuperAce” Acerbi razzismo, la teoria di Balotelli: «Hanno voluto proteggerlo». Le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro Sul canale Twitch Controcalcio, l’ex Internazionale Mario Balotelli ha detto la sua sul caso “SuperAce” Acerbi. Ecco quanto dichiarato: «Ci sono ventimila telecamere, ventimila microfoni e non sono riusciti a trovare una prova dell’insulto di “SuperAce” Acerbi? Per me ci potrebbe stare un […]

