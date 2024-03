SuperAcerbi, quanto servi all’Italia di Spalletti, ecco l’approfondimento: ecco l’aneddoto e l’Internazionale F.C.…

27 Mar 2024, 17:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo la sentenza “SuperAce” Acerbi è predisponeto a tornare nell’Italia e verso gli europei spunta un aneddoto sul centrale dell’Internazionale La sentenza che ha assolto Francesco “SuperAce” Acerbi dalle accuse di razzismo (per quanto accaduto nel corso di Internazionale-Napoli), rilancia il difensore nerazzurro verso la Nazionale italiana. Questo, in modo particolare, verso il prossimi campionati europei. Come […]

L’articolo “SuperAce” Acerbi, quanto servi all’Italia di Spalletti: ecco l’aneddoto e l’Internazionale… proviene da Internazionale News 24.