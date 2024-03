SuperAcerbi nell’sguardo del ciclone, ma contro l’Empoli F.C. vuole giocare

28 Mar 2024, 18:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“SuperAce” Acerbi nonostante le recenti polemiche vuole puntare a giocare in Internazionale Empoli F.C.: il difensore nerazzurro sarà in campo? “SuperAce” Acerbi punta a giocare in Internazionale Empoli F.C. dopo il caso Juan Jesus e le conseguenti polemiche. Stando alle ultime di Sport Mediaset, «”SuperAce” Acerbi è stato tra quelli che con più intensità e concentrazione hanno lavorato in vista della ripresa […]

