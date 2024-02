SuperAcerbi migliora a vista d’occhio: ecco quando torna in campo

La grande prestazione di Stefan De Vrij contro l’Atletico Madrid, non ha fatto rimpiangere la sua assenza, ma Inzaghi e l’Inter ha bisogno al più presto del ritorno in campo di Francesco Acerbi, ai box dalla gara contro la Roma, quando è uscito dal campo nel secondo tempo per un problema al soleo della gamba destra.

In questo senso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrano essere in arrivo buone notizie per l’Inter. Il recupero di Acerbi, infatti, procederebbe bene, con il difensore che starebbe migliorando a vista d’occhio. Possibile, allora, che possa tornare già per il match contro l’Atalanta, recupero della 21a giornata di Serie A

L’opinione di Passione Inter

Il calendario dell’Inter è tornato a comprimersi, con tanti impegni in pochi giorni. Si tratta di un momento decisivo per la stagione dei nerazzurri e per Inzaghi è fondamentale avere a disposizione più giocatori possibili. Specie se importanti come Acerbi. Da capire, anche se improbabile, un suo ritorno in campo dal 1′, in caso di rientro con l’Atalanta.

