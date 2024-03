SuperAcerbi lascia il ritiro della Nazionale! #Incredibile Il MOTIVO e il sostituto. La SCELTA UFFICIALE di Spalletti

18 Mar 2024, 14:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

“SuperAce” Acerbi lascia il ritiro della Nazionale! Il MOTIVO e il sostituto. La decisione di Spalletti dopo quanto accaduto in Internazionale Napoli

Il caso scoppiato dopo quanto accaduto tra Francesco “SuperAce” Acerbi e Juan Jesus in Internazionale Napoli porta delle ripercussioni anche sulla Nazionale. Il difensore dell’Internazionale ha infatti lasciato il ritiro dell’Italia, di comune intesa con il ct Luciano Spalletti e tutto lo staff. Il motivo ha a che fare proprio con quanto accaduto a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, (il centrale ha fornito la propria versione dei fatti). Al suo posto è stato convocato Gianluca Mancini della Roma. Di seguito il comunicato della FIGC.

Pubblicità

COMUNICATO – «Il calciatore Francesco “SuperAce” Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Internazionale-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere “SuperAce” Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime 2 amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza. Di conseguenza, è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati.

Alle 16 (ingresso per i Media accreditati dalle 15.30) la Nazionale sosterrà la prima seduta di #allenamento al CPO Giulio Onesti all’Acqua Acetosa, dove alle 17.45 si terrà anche la #Dichiarazioni alla Stampa del Ct Luciano Spalletti. Domani alle 10.20 è fissata la partenza per Stati Uniti, con l’arrivo a Miami previsto alle 17.05 ora locale».

L’articolo “SuperAce” Acerbi lascia il ritiro della Nazionale! Il MOTIVO e il sostituto. La decisione UFFICIALE di Spalletti proviene da Internazionale News 24.