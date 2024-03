SuperAcerbi, confronto con la Procura? Ecco cosa può accadere

20 Mar 2024, 01:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Probabile confronto tra “SuperAce” Acerbi e la Procura in videoconferenza: il difensore dell’Internazionale interverrà per spiegare i fatti

Il difensore dell’Internazionale Francesco “SuperAce” Acerbi nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato dalla Procura in videoconferenza, come riporta Gazzetta.it.

LA NOTA – «Come già accaduto nel faccia a faccia con il c.t. Spalletti e poi nelle dichiarazioni ai giornalisti di ieri, il difensore ha ribadito che nelle sue frasi non c’era alcun intento discriminatorio o razziale e verosimilmente sarà questa la sua versione anche quando (a breve, giovedì o venerdì) sarà interrogato dagli uomini della Procura federale. Probabile che il confronto si tenga alla Pinetina (Centro Sportivo Suning) in video conferenza, con un uomo della Procura insieme al calciatore e Chiné collegato da Roma. L’Internazionale ha deciso di non emettere comunicati né di comprare decisioni. Aspetterà l’incontro di “SuperAce” Acerbi con la Figc»

L’articolo “SuperAce” Acerbi, confronto con la Procura? Ecco cosa può accadere proviene da Internazionale News 24.