SuperAcerbi, buone notizie: quando tornerà fra i convocati

26 Feb 2024, 18:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Questa mattina è stata caratterizzata dalle visite di due calciatori leoni nerazzurri all’Istituto Humanitas di Rozzano. Se l’esito per Hakan Charas, il regista turco, non è stato dei migliori (anche se poteva andare peggio), diversa è la situazione di Francesco Acerbi.

Il difensore classe 1988, che si era fermato lo scorso 10 febbraio durante Roma-Internazionale per un risentimento al soleo, fa registrare infatti progressi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, salterà sicuramente Internazionale-Atalanta di dopodomani ma – se il ritorno graduale con il gruppo dovesse procedere al meglio – dovrebbe tornare fra i convocati per Internazionale-Genoa di lunedì 4 marzo. L’obiettivo, come per altri assenti di questo periodo, è quello di averlo al 100% della forma per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid (martedì 13 marzo).

