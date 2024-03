Super Barellino, suonano le sirene dalla Premier: pronta un’proPOSTa importante monstre per lui!

3 Mar 2024, 19:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, , pilastro dell’Internazionale, sta lavorando al rinnovo coi leoni nerazzurri: un club di Premier però prova a inserirsi con una ricca offerta

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, sta negoziando il rinnovo del #contratto con l’Internazionale, ma la squadra milanese non può permettersi di rilassarsi e deve agire rapidamente.

Pubblicità

Il quotidiano Il Secolo XIX rivela che un importante club della Premier League, potenzialmente il Liverpool o il Manchester City, è preparato a presentare un’offerta faraonica di 80 milioni di euro per il centrocampista, un pilastro per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . I dirigenti dell’Internazionale stanno intensificando gli sforzi per evitare che Super Barellino, il motore nerazzurro, sia attratto dall’opzione inglese.

L’articolo Super Barellino, il motore nerazzurro, , suonano le sirene dalla Premier: pronta un’offerta monstre per lui! proviene da Internazionale News 24.