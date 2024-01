Super Barellino si allena a parte: preoccupano le sue condizioni? Ecco come sta il centrocampossibilità

Barella si allena a parte: preoccupano le sue condizioni? Ecco come sta il centrocampista dell’Inter in vista del match con la Juve

Continua ad allenarsi a parte Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter anche ieri non aveva preso parte alla seduta d’allenamento assieme ai compagni: in ogni caso non potrà prendere parte alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina in quanto squalificato. Ma qual è il motivo di tale lavoro personalizzato?

Come riferisce Sky Sport, non preoccupano affatto le sue condizioni fisiche. Il motivo della scelta di Simone Inzaghi è da ricondurre alla ricerca della miglior condizione possibile per il centrocampista sardo in vista del big match contro la Juve.

