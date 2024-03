Super Barellino rotola a terra e fa infuriare i #fans: «L’ennesima simulazione» – NEWS

11:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Barella rotola a terra e fa infuriare i #fans in occasione del discusso rigore concesso all’Inter: «L’ennesima simulazione» – VIDEO

Fa discutere il rigore concesso all’Inter contro il Genoa, ma anche la reazione di Barella dopo il presunto contatto. Questo il video che ha fatto infuriare i #fans della Juve e non solo.

Ma dico io…nel 2024 come fanno ancora ad entrare le pistole sugli spalti?

I controlli dove sono?

Chi ha sparato a Barella dalla tribuna deve essere bandito a vita da qualsiasi stadio. TOLLERANZA ZERO pic.twitter.com/QIvegQW8rl — Pep (@Pep204) March 5, 2024

