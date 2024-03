Super Barellino Internazionale F.C., traspare ottimismo per il #rinnovo del ##contratto, ecco l’approfondimento: la circostanza

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Super Barellino, il motore nerazzurro, Internazionale, filtra ottimismo per il rinnovo: la situazione sulla trattativa per il prolungamento di #contratto del mediano/mezzala Tra gli obiettivi del calciomercato Internazionale resta quello di blindare Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, , premiandolo con un rinnovo ed aumento dell’ingaggio, così come con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez. Se per l’argentino la situazione è leggermente più complicata, decisamente ad un buon […]

