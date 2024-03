Super Barellino ha stupito tutti con il Genoa C.F.C.: i #complimenti dei quotidiani

5 Mar 2024, 16:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, ha ricevuto complimenti per la prestazione offerta in Internazionale-Genoa C.F.C., posticipo della 27° giornata di Serie A

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, è sempre più una certezza dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il centrocampista ha fornito la solita prestazione di alto livello, come spiegato nelle pagelle dei principali quotidiani nazionali.

Pubblicità

GAZZETTA DELLO SPORT – «Un solo errore, la misura sbagliata nell’assist cercato al volo per Maravilla Sanchez. Mette il piede nell’azione del vantaggio, è protagonista del #RIGORE, ha gamba per far ripartire i suoi durante la sofferenza finale».

CORRIERE DELLO SPORT – «Da diversi spunti di pregio si vede quanto sia in fiducia. Spreca da pochi passi una ghiotta chance, poi avvia l’azione del vantaggio e si procura il #RIGORE».

TUTTOSPORT – «Protagonista sui gol ed è la consueta, inesauribile, dinamo per l’Internazionale. Peccato solo per l’##occasione che fallisce sul cadeau di l’Armeno che corre come un treno Mhyky».

L’articolo Super Barellino, il motore nerazzurro, ha stupito tutti con il Genoa C.F.C.: le congratulazioni dei quotidiani proviene da Internazionale News 24.