Super Barellino Fc Internazionale, avviati i dialoghi per il rinnovo! Il club vuole accontentarlo in questo modo

Barella Inter, avviati i dialoghi per il rinnovo! Il club vuole accontentarlo in questo modo. Questa la situazione della trattativa

Oltre alla trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez (con i dialoghi ancora in corso e l’ottimismo generale nonostante i tempi prolungati per la chiusura dell’accordo), l’Inter è al lavoro anche per il prolungamento di contratto di Nicolò Barella. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di blindare le due colonne portanti della squadra, non a caso il capitano ed il vice capitano.

Come riferisce Calciomercato.com, la società di Viale della Liberazioni ha avviato i contatti con l’entourage del centrocampista sardo già nel corso della trasferta di Riyadh per la Supercoppa Italiana. L’obiettivo è quello di accontentate il calciatore, il quale non fa del discorso economico una vera e propria priorità. Siamo ancora agli albori della trattativa ma la strada sembra ormai tracciata.

