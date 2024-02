Super Barellino Fc Internazionale, Ausilio spiega il piano per il rinnovo: l’idea del club per blindarlo!

Pubblicità

Barella Inter, Ausilio spiega il piano per il rinnovo: l’idea del club per blindare il centrocampista! Ecco la considerazione fatta

L’Inter considera Nicolò Barella una pedina fondamentale per il presente e per il futuro, motivo per cui, simultaneamente al rinnovo di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno iniziato i dialoghi per il prolungamento di contratto del centrocampista sardo. A parlarne, ai nostri microfoni, è stato Piero Ausilio pochi minuti fa.

SUL RINNOVO DI BARELLA – «Vale per il rinnovo di tutti i giocatori importanti dell’Inter, sono tanti. Abbiamo iniziato con quelli più urgenti, qualcuno aveva scadenze più immediate di Barella e Lautaro. Stiamo lavorando e pianificando un discorso a lungo termine con Barella e Lautaro».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI PIERO AUSILIO.

