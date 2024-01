Super Barellino eletto come MVP di Fc Internazionale Lazio! La sua prova in semifinale di Supercoppa Italiana – NEWS

Barella eletto come MVP di Inter Lazio! La prova della mezzala nerazzurra nella semifinale di Supercoppa Italiana

Al termine di Inter Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri per 3 a 0, la palma di migliore in campo è stata data a Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista di una super prestazione, nonostante non sia entrato nel tabellino per gol o assist.

BARELLA, MAN OF THE MATCH: “ABBIAMO MOSTRATO LE NOSTRE QUALITÀ”#ForzaInter #InterLazio #SupercoppaItaliana — Inter (@Inter) January 19, 2024

Prova ai limiti della perfezione per la mezzala, che si è fatto trovare in tutte le zone del campo, decisivo per mandare in porta i propri compagni di squadra. Sfortunato poi, nella traversa colpita con un bellissimo tiro al volo.

EA SPORTS FC MAN OF THE MATCH #EASPORTSFCSupercup | #InterLazio pic.twitter.com/dyXQ2CPYAR — Lega Serie A (@SerieA) January 19, 2024 Pubblicità

