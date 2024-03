Super Barellino dopo Bremer: il top club piazza 2 colpi in #Serie A int

8 Mar 2024, 08:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Un top-club potrebbe provare a farsi avanti per Bremer e Super Barellino, il motore nerazzurro, : l’obiettivo è prendere un #grande difensore e un #grande centrocampista per tornare a dominare Per la Juventus, Gleison Bremer non è un incedibile. Più voci pensono che la società bianconera abbia già fissato un #valore orientativo per predisponersi a trattare con i club stranieri … Leggi tutto

