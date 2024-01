Super Barellino condizionato dalla scomparsa di Gigi Riva. Il indiscrezione verso la Vecchia Signora Juventina

Retroscena su Nicolò Barella, ecco come è stato condizionato dalla scomparsa di Gigi Riva e il piano speciale verso Inter-Juve

Quella che si è appena conclusa non è stata una settimana facile per Nicolò Barella. Come riportato stamane da Tuttosport, il centrocampista non ha fornito la solita prova brillante nella finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli. Forse, il motivo, risiede nella triste scomparsa di Gigi Riva, il campione a cui il nerazzurro era umanamente affezionato.

Ecco dunque che, causa il cartellino rimediato proprio contro i partenopei, il talento dei menghini ha saltato l’ultima trasferta in campionato con la Fiorentina. Assenza che si è dunque trasformata in un’occasione per ricaricare le batterie verso il big match con la Juventus. L’ex Cagliari si è infatti sottoposto ad una serie di allenamenti ad hoc per preparare la partita scudetto con la Vecchia Signora.

