Super Barellino artista del gol all’Fc Internazionale: il centrocampista abituato ai capolavori

Nicolò Barella ha messo a segno una rete incredibile nel match tra Napoli e Inter: il giocatore non è estraneo ai gol pregevoli

Come ricorda il Corriere dello Sport, la rete siglata da Barella nel match tra Napoli e Inter nella 14^ di Serie A è solo una dei tanti capolavori dipinti da Nicolò, artista vero del gol tra le fila nerazzurre.

BARELLA E I GOL- Sono 21 i gol segnati da Barella con la maglia interista. E molti di questi sono dei veri e proprio gioielli, da inserire in una vera e propria galleria. Anche l’ultimo, quello dell’altra sera al Napoli, non ha fatto altro che confermare la tradizione del centrocampista sardo: un inserimento da dietro, con doppio dribbling in area, prima di scaraventare il pallone in rete. Insomma, una vera e propria perla, che va ad aggiungersi, ad esempio, a quella dello scorso campionato con la Sampdoria, a quella con il Barcellona al Camp Nou, in Champions, alle due, più lontane, contro la Juventus, tra serie A e finale di Coppa Italia, o quella con il Verona, per ribaltare il risultato, nel suo primo anno in nerazzurro.

Già da qualche settimana, però, c’erano stati segnali di risveglio, di ripresa. E forse l’interruttore si è definitivamente girato in occasione delle ultime due gare della Nazionale, quelle contro Macedonia e Ucraina, che hanno consegnato il pass per i prossimi Europei. Barella, insomma, non ha fatto altro che trasportare quella carica anche in nerazzurro, peraltro nel momento giusto, ovvero in occasione del doppio confronto con Juventus e Napoli. A Torino ha avviato l’azione del pareggio, lanciando nel corridoio Thuram, che ha poi servito l’assist a Lautaro. Al Maradona, invece, si è preso la soddisfazione di segnare una rete delle sue. Superfluo sottolineare come, d’ora in poi, Inzaghi si aspetti di vedere questa versione di Barella ad ogni partita.

