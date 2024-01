I vertici del calcio italiano si sono riprovati per parlare delle riforme che vuole apporta il presidente della Figc Gravina

Come rivelato da Sportitalia, in mattinata c’è stato un summit tra il presidente della Figc Gravina e i presidenti del Leghe calcistiche. Il tema di discussione è stata la nuova formula che ha in mente per il calcio italiano il numero 1 della federazione.

The post Summit tra Gravina e le Leghe calcistiche: cosa sta succedendo appeared first on Juventus News 24.