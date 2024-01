Sudakov Vecchia Signora Juventina, proseguono i contatti! Le ULTIME novità

Sudakov Juve, proseguono i contatti! Le ULTIME novità sul futuro del talento ucraino

Sudakov non è mai uscito dai radar della dirigenza della Juventus. Come rivelato da Fabrizio Romano su Sos Fanta, proseguono i contatti per il talento ucraino.

Lo Shakhtar Donetsk valuta il calciatore almeno 30-35 milioni di euro. Se ne riparlerà a giugno.

