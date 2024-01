Sudakov Vecchia Signora Juventina, Giuntoli non molla il gioiello ucraino. Le ULTIME novità

Sudakov Juve, Giuntoli non molla il gioiello ucraino. Le ULTIME novità sul futuro dell’obiettivo bianconero

Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk resta nel mirino della Juve sul mercato.

Giuntoli segue l’ucraino da tempo, appena nominato giocatore dell’anno per la Premier League ucraina e per la sua squadra che ha trascinato alla conquista del titolo. Per il gioiello ucraino serviranno però almeno 35 milioni di euro. A riferirlo è Tuttosport.

