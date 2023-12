Sudakov Vecchia Signora Juventina, Giuntoli e Manna vanno all’assalto: il piano per convincere lo Shakhtar

Sudakov Juve, Giuntoli e Manna vanno all’assalto: il piano per convincere lo Shakhtar a lasciar partire il talento ucraino

Giuntoli e Manna sono pronti per andare all’assalto di Sudakov. A riferirlo è Tuttosport, secondo cui i due uomini di mercato della Juve faranno un nuoto tentativo nei prossimi giorni per il talento ucraino.

Le difficoltà non mancano, visto che lo Shakhtar Donetsk chiede 35 milioni per la cessione. Ma Giuntoli e Manna, approfittando della lunga pausa invernale del campionato ucraino, approfondendo il discorso e puntando sul fatto che Sudakov si sente già pronto a fare il salto in un campionato top come la Serie A.

Il piano di mercato dei dirigenti della Juve è quello di fare un’offerta basata sul prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Al contempo si cercherà di trovare un accordo con l’entourage del giocatore che, da poco, è lo stesso di Malinovskyi.

